Apoiantes de Trump invadem Capitólio norte-americano 

Milhares de apoiantes de Donald Trump derrubaram hoje a barreira de segurança, no Capitólio, e invadiram o Congresso norte-americano, numa altura em que decorre o debate para a certificação dos resultados das eleições presidenciais.

Veja as imagens em direto:

Direto

Alguns republicanos tentam assim travar o processo, instigados por Donald Trump, que ainda hoje recusou reconhecer a derrota:

"Estamos presos a um presidente que perdeu as eleições por muitos votos e temos de viver com isso por mais quatro anos."

O chefe dos senadores democratas no Congresso fala numa "tentativa de golpe de estado" por parte de alguns republicanos que contestam a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas.

O edifício está a ser evacuado pelas autoridades devido à "atividade policial" no local.

As imagens divulgadas pelos media locais mostram o momento em que os apoiantes de Trump entraram em confrontos com as autoridades.