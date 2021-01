Morreu a mulher baleada durante a invasão ao Capitólio norte-americano

Morreu a mulher baleada esta quarta-feira durante invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos.

O correspondente da SIC nos Estados Unidos, Luís Costa Ribas, avançou que foi baleada no pescoço e que "perdeu imenso sangue no local". Estava dentro do edifício quando foi baleada.

Luís Costa Ribas disse que, para já, as informações sobre a vítima mortal são poucas e que não se sabe se foi baleada por um agente da polícia ou por uma pessoa que participava na invasão ao edifício.

Na Edição da Noite, afirmou que agora a situação é mais calma dentro do edifício, uma vez que foi mobilizada a Guarda Nacional. No entanto, há alguns ajuntamentos nos arredores do Capitólio.

O edifício foi entretanto dado como seguro.