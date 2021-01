Joe Biden diz que invasão de apoiantes de Trump ao Capitólio foi uma rebelião

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, falou aos norte-americanos depois da invasão do Capitólio.

Joe Biden pediu a Donald Trump para ir à televisão exigir que os seus apoiantes regressem a casa.

O Presidente eleito dos norte-americanos diz que foi uma rebelião o que aconteceu esta quarta-feira nos Estados Unidos.

Milhares de apoiantes de Donald Trump derrubaram esta quarta-feira a barreira de segurança no Capitólio, em Washington, e invadiram o Congresso norte-americano, numa altura em que decorria o debate para a certificação dos resultados das eleições presidenciais.

As autoridades encontraram e desativaram dois engenhos explosivos artesanais. Os certificados do Colégio Eleitoral foram preservados em sítio seguro. Entretanto, os trabalhos foram suspensos no Congresso. Há registo de vários polícias feridos.