Ataque ao Capitólio. Democratas pedem destituição de Donald Trump 

São cada vez mais os que pedem a destituição de Donald Trump, ainda antes do fim do mandato, que acontece a menos de duas semanas.

Os principais líderes do Partido Democrata insistem que deve ser invocada a 25.ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que permite retirar poderes a um Presidente em funções. Defendem que o ainda Presidente não está em condições de continuar a governar o país.

A 25.ª emenda diz é que cabe ao número 2 do Governo decidir uma eventual retirada de poderes do presidente em funções. No entanto, para isso, é preciso que existam razões de força maior que comprovem que o chefe de Estado não está em condições de se manter no cargo. E, segundo a imprensa norte-americana, Mike Pence opõe-se a esta possibilidade e não o fará.

Já foi usada para entregar, temporariamente, o cargo aos vice-presidentes, como aconteceu em 2002 e em 2007, quando George W. Bush teve de ser anestesiado por duas vezes para exames médicos e, em 1985, quando Ronald Reagan foi operado a um cancro.