Democratas pedem a Biden revogação de acordos migratórios de Trump

Os senadores democratas apelaram ao Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, através de um relatório hoje publicado, à revogação dos acordos migratórios concluídos pelo seu antecessor, o Presidente Donald Trump, com países da América Central.

Esses acordos foram assinados em 2019 com El Salvador, Guatemala e Honduras e faziam parte da política de Trump para conter a migração ilegal.

Os acordos preveem que os migrantes que fizerem um pedido de asilo ao chegarem aos Estados Unidos sejam enviados de volta a esses países centro-americanos para aguardar uma resposta.

"O Governo Trump vê os ACAs (Acordos de Cooperação em Asilo) como um modelo a ser reproduzido com outros países do mundo. É justamente o contrário do que deve acontecer", referiu hoje o relatório encomendado pelo presidente do Comité de Negócios Estrangeiros do Senado, Bob Menendez.