Biden apresenta plano para combate à pandemia

A luta contra a pandemia é a prioridade do novo Presidente dos Estados Unidos. Joe Biden anunciou esta sexta-feira a ajuda às famílias e segurança aos trabalhadores afetados pela covid-19. No segundo dia na Casa Branca, Biden assinou já dez ordens executivas, todas relativas ao novo coronavírus.

200 páginas e sete objetivos resumem a estratégia da Administração Biden para combater a pandemia. No plano está também o mais ambicioso dos objetivos: a vacinação de 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias da nova presidência.

Biden conta como conselheiro principal Anthony Fauci. O medico infecciologista que tinha sido afastado e criticado por Trump está de regresso à Casa Branca e mais aliviado.

A próxima semana será marcada pelo impeachment de Dondal Trump. A nova maioria democrata no Senado anunciou que a Câmara dos Representantes entrega na próxima segunda-feira a acusação contra o ex-Presidente.

Trump é acusado de incitar à insurreição que causou cinco mortos no Capitólio, no passado dia 6 de janeiro. Se dois terços dos senadores votarem a favor do impeachment, o antigo Presidente fica impedido de se recandidatar ou ocupar um cargo público nos Estados Unidos.