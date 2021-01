No primeiro dia, Biden anula 15 ordens da administração de Trump

O primeiro dia de Joe Biden no poder foi dedicado à pandemia. Logo nas primeiras horas na Casa Branca, o novo Presidente dos Estados Unidos decretou o uso obrigatório de máscaras e reverteu decisões da administração, como o regresso à Organização Mundial de Saúde (OMS) e ao Acordo de Paris.

Todas as 15 ordens executivas assinadas no primeiro dia foram para reverter políticas do antecessor. Suspendeu as deportações de imigrantes ilegais e anulou as expansões do muro do México e do oleoduto que atravessa áreas protegidas.

Ainda sob os holofotes da imprensa, Donald Trump está já na Florida, onde foi aclamado por centenas de pessoas durante a sua chegada a Palm Beach. É aqui que o ex-Presidente vai viver nos próximos tempos.

Na costa oeste, no Oregon e em Washington, a polícia reprimiu protestos violentes de apoiantes de Trump. Dispersou manifestantes que atacaram as sedes do Partido Democrata e que contestam a posse de Joe Biden.