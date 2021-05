No seu quinto livro sobre a Casa Branca e a vida política dos EUA - e depois de ter analisado os dois mandatos presidenciais de Barack Obama, o perfil político de Hillary Clinton e a presidência conturbada de Donald Trump – o autor conta o que levou à derrota de Trump e ao triunfo de Biden, que passou em poucos meses de candidato improvável a solução ideal para baixar a temperatura de uma América demasiado polarizada.

A eleição de novembro de 2020 e a invasão do Capitólio de 6 de janeiro de 2021 são dois momentos fundamentais que merecem análise ao longo de toda a obra, que contém ainda uma breve descrição de todos os 46 Presidentes e 49 vice-Presidentes dos Estados Unidos.

Germano Almeida acompanhou o processo eleitoral de 2020 que selou a vitória de Joe Biden. Analisa com regularidade a política norte-americana na SIC Notícias e no Expresso. Em outubro e novembro de 2012 esteve nos EUA, com uma bolsa FLAD, a acompanhar a reta final da reeleição de Barack Obama.

"Joe Biden - o Homem e as suas Circunstâncias" está disponível em pré-venda online e chegará às livrarias durante o mês de maio.