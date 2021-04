Cravinho sobre Plano Anticorrupção que apresentou há 15 anos: "Tudo foi liminarmente recusado pelo PS"

O antigo ministro e deputado João Cravinho acusa o Governo socialista de José Sócrates de travar o combate à corrupção e fala em comportamentos inadmissíveis e execráveis do então primeiro-ministro.

O ex-ministro das Obras Públicas disse que apesar de não ser nova, a proposta para combater o enriquecimento injustificado é boa e só vê motivos para que avance.

Em 2006, durante o Governo de Sócrates, João Cravinho apresentou uma proposta enquanto deputado para combater o enriquecimento injustificado, mas o Plano Anticorrupçao que criou não era bem visto dentro do próprio partido. "Tudo isso foi liminarmente recusado pelo PS", afirmou em entrevista ao Polígrafo SIC.

O antigo ministro de António Guterres elogiou a proposta da Associacão Sindical de Juízes, que tem reunido consenso entre os partidos.

João Cravinho acredita que o antigo primeiro-ministro José Sócrates não queria combater a corrupção e para garantir que o problema não esta no ADN do PS, espera que o assunto seja debatido no próximo congresso.

VEJA AQUI A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

PÁGINA DO POLÍGRAFO SIC

VEJA TAMBÉM: