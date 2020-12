Presidenciais. "Não há certezas absolutas sobre a inexistência de uma segunda volta"

A um mês e meio das eleições presidenciais, a sondagem do ICS e do ISCTE feita para a SIC e para o Expresso aponta para uma vitória folgada de Marcelo Rebelo de Sousa com 66% das intenções de voto.

Pedro Magalhães diz que esta sondagem coloca o cenário de uma segunda volta "muito longe", mas defende que é preciso ser cauteloso e "olhar para o passado":

"Não há certeza absolutas sobre a inexistência de uma segunda volta, mesmo com estes resultados"

Na Edição da Noite, da SIC Notícias, o politólogo fala sobre a percentagem (12%) de indecisos e do eleitorado que ainda pode mudar o sentido de voto.