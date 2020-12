Marcelo Rebelo de Sousa baixa as expectativas e afasta a hipótese de bater, nas eleições presidenciais de janeiro, os 70% de votos de Mário Soares em 1991.

Em entrevista à SIC, a primeira depois de anunciar a recandidatura à Presidência da República, o candidato a Belém defendeu que o protagonismo de partidos populistas depende do palco que lhe derem, mas admitiu dar posse a um eventual Governo do PSD com apoio do Chega.