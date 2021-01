Marcelo vs. Ventura. Veja aqui o debate na íntegra

O Chega e a democracia e a resposta de Marcelo

Questionado sobre se aceita e tolera um partido como o Chega, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que os eleitores escolhem os partidos, e disse que o líder de qualquer partido legalizado é aceite pela democracia.

"Não há ameaça relativamente a deputados de partidos eleitos pelo povo", afirmou Marcelo

José Fernandes

"Portugueses valorizam em mim a capacidade de fazer uma rutura"

André Ventura defendeu que o regime precisa de uma limpeza. O líder do Chega mostrou-se desapontado com a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, por não ter reconduzido a procuradora e o Presidente do Tribunal de Contas.

"Representamos direitas diferentes, eu sou de uma direita social"

Marcelo assumiu desde o início que ambos os candidatos são de direitas diferentes.

"Há uma diferença entre nós, representamos direitas diferentes. Eu represento uma direita social, que tem posições do ponto de vista social que é diferente de uma direita do medo", afirmou.

Avisou ainda que um candidato presidencial deve ser um integrador da sociedade.

José Fernandes

Ventura acusou Marcelo de se refugiar no papel formal

Sobre mandatos, o líder do Chega considerou que Joana Marques Vidal estava a fazer um "trabalho extraordinário", lembrando que teve coragem de prender um ex-primeiro-ministro, José Sócrates.

Durante o debate, André Ventura considerou que o atual Presidente da República se refugia no seu papel formal para defender um mandato único.

Debate na íntegra

Os próximos debates transmitidos pela SIC e SIC Notícias serão Marisa Matias - André Ventura (amanhã às 21:00 na SIC); e Marisa Matias - Tiago Mayan (sábado às 22:00 na SIC Notícias).