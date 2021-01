Presidenciais. Campanha de João Ferreira arranca com comício no Coliseu do Porto 

O candidato João Ferreira arrancou a campanha eleitoral às presidenciais, este domingo, no Coliseu do Porto.

O comício estava inicialmente marcado para as 13:00, mas foi antecipado para as 11:00 devido às restrições de circulação entre concelhos, impostas face à pandemia de covid-19.

O candidato apoiado pelo PCP foi recebido por um Coliseu do Porto cheio, dentro dos limites impostos pelas regras da Direção-Geral da Saúde.

Durante cerca de meia hora, João Ferreira alinhou as prioridades da campanha, em oposição à dos outros candidatos. A crítica mais direta foi dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, no seguimento da mensagem do secretário-geral do PCP, que discursou antes de João Ferreira.