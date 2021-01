Voto antecipado. 50% dos inscritos escolheram um concelho diferente daquele em que estão recenseados

Eduardo Cabrita fez um balanço positivo da forma como decorreu esta votação antecipada para as eleições presidenciais de 24 de janeiro.

O ministro da Administração Interna admitiu a possibilidade de um reajustamento das medidas de combate à pandemia de covid-19, mas elogiou o comportamento dos eleitores que exerceram voto antecipado para as eleições presidenciais de 24 de janeiro.

"Aquilo que eu verifiquei aqui [no Barreiro] foi o respeito por todas as regras. Todos os eleitores estavam com máscara. Foi respeitado o distanciamento", disse Eduardo Cabrita pouco depois de ter exercido o direito de voto, antecipado, na Biblioteca Municipal do Barreiro.