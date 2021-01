Aurora e Sebastião abriram a janela para ver Marcelo passar, entrar no Centro Paroquial e Social de Azambuja e falar aos jornalistas, ali mesmo em frente a casa.

Com vista privilegiada para a ação de campanha do dia do Presidente-recandidato, não resistiram a, no final, acenar para uns minutos de conversa: "Ele toca acordeon". "Acordeon?! Então vá lá buscar" e foi ver Marcelo trautear o Malmequer de Amália Rodrigues.