Tiago Mayan reúne com empresários do Algarve

Tiago Mayan Gonçalves reuniu-se, na tarde desta segunda-feira, por videoconferência com empresários e agentes sociais do Algarve. O candidato da Iniciativa Liberal fez questão de sublinhar que não concorda com a postura de Marcelo Rebelo de Sousa.

Com um olhar atento que Tiago Mayan Gonçalves sobre uma das regiões mais afetadas pela falta de turismo. O candidato liberal ouviu durante algumas horas os vários agentes socioeconómicos do Algarve.

“O Presidente da República podia estar a ouvir estes empresários, hoje, em vez de ser eu, um candidato. E ser a voz depois a transmitir ao Governo estas mesmas preocupações”, disse o Tiago Mayan Gonçalves.

O candidato fez mudanças na campanha durante esta semana, passando a maioria das ações para o online, ao contrário do que estava previsto inicialmente.