Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quarta-feira que as eleições presidenciais podem precisar de uma segunda volta se a abstenção chegar aos 70%.

Numa ação de campanha na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, o candidato-presidente disse que a decisão sobre o fecho das escolas por causa da pandemia de covid-19 será tomada na quinta-feira.

Marcelo antecipou as razões para fechar as escolas, no dia em que recordou um dos melhores professores que teve na Escola Pedro Nunes.