Presidenciais. Maioria dos portugueses defende que eleições deviam ser adiadas

A grande maioria dos portugueses entende que as eleições presidências deveriam ter sido adiadas. As conclusões resultam de um estudo de opinião realizado pelo ICS e pelo ISCTE para a SIC e para o Expresso.

As Presidências de dia 24 de janeiro irão decidir se Marcelo Rebelo de Sousa se mantém ou não na Chegai de Estado por mais cinco anos. No entanto, com o sufrágio a acontecer no pico de uma pandemia sem precedentes, a taxa de participação no próximo domingo sofre uma ameaça séria.