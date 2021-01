João Ferreira terminou a campanha a Norte e está de regresso de Lisboa. Ontem, numa sessão de esclarecimento em Braga, num dos últimos apelo ao voto, garantiu que votar no domigo é seguro.

No discurso de mais de meia hora, João Ferreira voltou a falar de inúmeros artigos da constituição que defendem direitos tão diferentes como o do trabalho ou o de constituir família, com especial enfoque na defesa do Serviço Nacional de Saúde.