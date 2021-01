Campanha de João Ferreira reage às sondagens: “Podemos estar perante um progresso”

De acordo com uma sondagem ICS/ISCTE/GFK Metris para a SIC, João Ferreira conseguirá João Ferreira entre 3,3 a 6,3%, podendo ultrapassar a candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, e segurando o quarto lugar.

Jorge Pires, membro da comissão política do PCP, defende que a campanha do candidato João Ferreira “não entra em competições com outras candidaturas”, mas avança que pode estar perante “possibilidade de haver progressos relativamente às últimas Presidenciais”.

O membro da comissão política do Partido Comunista diz que, o mais importante é sublinhar que a campanha de João Ferreira “foi notável”, sobretudo pela forma como “lançou um conjunto de ideias que vão perdurar para além dos resultados”.