Marcelo Rebelo de Sousa vence as eleições Presidenciais, de acordo com uma sondagem ICS/ISCTE/GFK Metris para a SIC, com 55,5 a 60,5%.

Para o recandidato, ainda é cedo para comentar os resultados já apurados, porque “há uma margem grande” quanto aos valores que apontam a sua vitória, não dando já por garantida a vitória à primeira volta, e ainda uma indefinição quanto aos outros candidatos.

“Uma coisa é certa, com este tempo e com a pandemia, há que agradecer aos portugueses”, afirmou, referindo-se aos números da abstenção, que deverá ficar entre 56% e 60%.