André Ventura ganha terreno no Alentejo. Ficou em segundo, logo a seguir a Marcelo, nos três distritos

André Ventura juntou nestas eleições Presidenciais 11,9% dos votos, um crescimento acentuado face ao resultado que o partido que lidera, o Chega, obteve nas eleições legislativas de 2019, 1,29%. O candidato ficou em terceiro lugar, logo atrás de Ana Gomes, que obteve apenas mais um ponto percentual.

Ficou em segundo lugar em todos os distritos do Interior, de Norte a Sul. Além disso, o candidato de extrema-direita André Ventura ficou em segundo lugar nas presidenciais em cerca de 200 concelhos, mais do dobro do que Ana Gomes, segundo cálculos do portal de estatística Eyedata.

No Alentejo também ganhou terreno e ficou em segundo lugar, logo a seguir a Marcelo Rebelo de Sousa, nos três distritos.

No concelho de Mourão, distrito de Évora, teve a maior percentagem de votos. Resultados que não supreende a maioria dos alentejanos.

