Uma visita pela escola que ficou em segundo lugar no ranking das públicas

O ranking das escolas públicas coloca este ano em segundo lugar a Escola Secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim. Num ano atípico marcado pela pandemia, esta escola manteve uma política de apoios generalizada a todos os alunos.

A funcionária Maria das Dores trabalha na reprografia há mais de vinte anos e foi também aluna nesta escola. Não se espantou quando soube da classificação.

As aulas de apoio serão um dos grandes trunfos do sucesso porque acredita-se que todos têm direito a querer fazer melhor. A direção da escola contabiliza 808 apoios por semana.

Dos 1.230 alunos cerca de 20% escolhem este estabelecimento, mesmo vivendo noutro concelho

A Escola Secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim, ficou em segundo lugar no ranking das escolas públicas, com mais de cem provas e com uma média de exame nacional de 14,67.

A escola existe desde 1904 e, no relógio do tempo, já não é a primeira vez que fica nos cinco primeiros lugares do ranking das escolas públicas com melhor média de exames nacionais.

