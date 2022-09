Apanhados num ciclo de destruição em Gaza

Sakhar dormia profundamente quando uma bomba atingiu a casa onde vivia com a família na Cidade de Gaza e, mesmo assim, soube imediatamente o que estava a acontecer – isso antes de desmaiar, antes de ser transportado para o hospital, antes de recuperar a consciência e perceber que, uma vez mais, ele e a família tinham sobrevivido. Já numa das clínicas da Médicos Sem Fronteiras (MSF) em Gaza, a 10 de agosto, cinco dias depois do bombardeamento e dois dias após ter sido anunciado um cessar-fogo, Sakhar olha para uma série de fotografias no seu telemóvel, que lhe foram enviadas por vizinhos. Nas imagens estão ele e os irmãos, inconscientes no chão, as caras cobertas de sangue e de pó de cimento. Sakhar está admirado por todos estarem ainda vivos. Com 30 anos e quatro filhos, Sakhar sobreviveu não apenas àquela bomba, em agosto de 2022, mas também a uma outra, durante os bombardeamentos na guerra em Gaza em 2014, em que sofreu lesões que necessitaram de enxertos de pele. Desta vez agora, ficou com as costas cobertas de cortes. Foi à cínica da MSF para mudar os pensos dos ferimentos, junto com os dois irmãos mais novos, os quais sofreram fraturas, escoriações e queimaduras graves, e que também tiveram de receber tratamento. Esta família está entre os cerca de 350 habitantes de Gaza que sofreram ferimentos graves durante a escalada de violência em agosto passado, e junta-se aos vários milhares de outros que foram feridos ou incapacitados numa das cinco guerras que assolaram Gaza durante os últimos 15 anos. Nesta mais recente, foram mortas 49 pessoas em Gaza, incluindo 17 crianças, de acordo com dados das Nações Unidas.

(MSF)

Os irmãos de Sakhar, que têm 22 e 13 anos, recordam como as suas vidas têm sido moldadas pela proximidade aos traumas da guerra, apesar de repetidas vezes terem mudado de bairro na tentativa de escaparem à destruição. Mahmoud, com 22 anos, conta que na guerra de 2008 estava no quarto ano. “Lembro-me que era normal uma criança ouvir explosões e ver [os corpos dos mortos]. E em 2012, de novo, vimos muitos feridos e [pessoas mortas]; perdi muitos dos meus amigos nessa altura. Depois, [na guerra de 2014] a nossa casa foi destruída.” “Vimos coisas muito más e horríveis ao longo dos anos, mas nada se compara a esta de agora”, explica ainda o jovem palestiniano. Para os habitantes de Gaza como Sakhar e os irmãos, o ciclo de repetidas guerras resultou em traumas físicos e de saúde mental agravados. E para os profissionais de saúde, aquilo que se vê nos serviços de urgência tornou-se, também, demasiado familiar. MSF testemunha nova escalada de violência em Gaza O médico anestesista Osama Tawfiq Hamad estava a trabalhar na noite de sexta-feira em que as bombas começaram a atingir Gaza, no início de agosto passado. A trabalhar com a MSF desde 2019, este médico prestou cuidados a pacientes já em duas guerras. Osama Tawfiq Hamad descreve que a unidade de urgência no hospital de Al-Awda encheu-se em apenas alguns minutos, recebendo mais de 15 pacientes, incluindo seis crianças – uma delas tinha sido atingida na cabeça por estilhaços, outra tinha um hematoma no peito. Ambas precisaram de cirurgia de emergência. “Tivemos cinco guerras em Gaza [nos últimos 15 anos] e sempre que há um ataque aéreo, chega um número enorme de pessoas feridas ao hospital, todas ao mesmo tempo. Podemos ter até 50 ou mais pacientes ao mesmo tempo. Nessas alturas, sentimos emoções muito más, raiva, uma série de emoções misturadas, mas temos de ser fortes para dar resposta a estes casos”, explica o médico. Osama Tawfiq Hamad sublinha que, para estes pacientes sobreviverem, o regresso ao hospital para mais cirurgias, para fisioterapia, e para acompanhamento das feridas físicas e psicológicas da guerra, torna-se, ao longo do tempo, uma parte integrante do seu quotidiano.

(MSF)