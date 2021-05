"Temos de encarar o Euro sem medos de o conquistar outra vez"

João Félix participou hoje na conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, para responder às questões dos jornalistas sobre a preparação da seleção nacional para o Euro 2020.

O jogador recusou dizer se vai continuar no Atlético de Madrid e garantiu que o foco agora está na seleção e no campeonato europeu. "Temos uma competição importante para ganhar", assumiu.

João Félix diz que vê Portugal como "candidato" e não "preferido".

"Sinto responsabilidade, acima de tudo, porque fomos campeões da Europa e temos de encarar este europeu com muita responsabilidade, mas também sem medos de o conquistar outra vez".

Questionado sobre as críticas de que é alvo, preferiu não dar muita importância dizendo apenas que fica com que as considera construtivas, "as outras nem ligo", afirmou.

O treino da seleção nacional desta sexta-feira sofreu um atraso de quase uma hora porque os jogadores foram submetidos a um controlo antidoping surpresa por parte da UEFA, na Cidade do Futebol.

Era suposto os trabalhos começarem às 10:30, mas só arrancaram perto das 11:30.