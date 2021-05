Treino da seleção atrasado devido a controlo antidoping surpresa

O treino de hoje da seleção nacional está atrasado porque os jogadores estão a ser submetidos a um controlo antidoping surpresa por parte da UEFA.

Esta manhã, quando passavam poucos minutos das 10:00, João Félix esteve presente na conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, para responder às questões dos jornalistas.

O jogador do Atlético de Madrid falou sobre a preparação para o campeonato europeu e ainda sobre encara as críticas que lhe são feitas.

"Fico com as que acho que são construtivas e as outras nem ligo", afirmou.

A seleção nacional arrancou esta semana os trabalhos de preparação para o Euro 2020 com menos cinco jogadores.

Bruno Fernandes junta-se à equipa no dia 2 de junho e os três jogadores do Manchester City (Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo) que jogam a final da Champions no sábado juntam-se no dia 5.