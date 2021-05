Seleção Nacional arranca preparação para o Euro 2020

No regresso da seleção nacional aos trabalhos destaque para os sorrisos de quem volta a vestir as cores de Portugal.

André Silva quer trazer à seleção nacional o mesmo que deu ao Eintracht de Franckfurt, muitos golos. O avançado foi o segundo melhor marcador da liga alemã, com 28, só menos 1 que Ronaldo na Liga Italiana. Os números impressionantes podem resultar numa boa dupla para o ataque português.

No primeiro dia de trabalhos Fernando Santos contou com 21 jogadores, faltam Gonçalo Guedes, infetado com covid-19, Bruno Fernandes, que jogou a final da Liga Europa, Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, que vão jogar a final da Liga dos Campeões.