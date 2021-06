Euro 2020. Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Cancelo e Rúben Dias juntam-se à equipa

Gonçalo Guedes e os três jogadores do Manchester City foram as grandes novidades no treino da Seleção nacional. O avançado do Valência testou negativo à covid-19 e trabalhou pela primeira vez com a equipa.

O primeiro treino de Portugal depois do empate sem golos com a Espanha teve novidades. Depois do teste PCR inconclusivo, o jogador de 24 anos realizou novo teste à covid-19, que deu resultado negativo.

Ao avançado do Valência juntaram-se os três jogadores do Manchester City que voltaram das férias: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. O defesa central foi eleito o jogador do ano da liga inglesa e é o segundo português a conseguir esta distinção, o primeiro foi Cristiano Ronaldo, em 2007 e 2008.

O capitão da Seleção não esteve no relvado este sábado. Fernando Santos optou por deixar os titulares do jogo com Espanha a fazer trabalho de ginásio. Os 15 restantes treinaram com bola e sem limitações.

Portugal ainda tem um jogo de preparação para o europeu antes de viajar para Budapeste. Esse encontro é com Israel, em Alvalade, na próxima quarta-feira. Este domingo os jogadores vão estar de folga, o próximo treino está marcado para segunda-feira.