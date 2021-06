Euro 2020. O perfil das seleções do grupo A

O jogo de abertura do Euro 2020 vai ter frente-frente Itália e Turquia e vai jogar-se no Estádio Olímpico de Roma. País de Gales e Suíça são as outras equipas do Grupo "A" que têm jogos também em Baku.

As seleções deste grupo terão de viajar mais de três mil quilómetros, num voo de mais de quatro horas.

O Estádio Olímpico de Roma, que tem capacidade para 68 mil pessoas, mas por causa da pandemia só terá 16 mil adeptos. O outro estádio do Grupo A é o Olímpico de Baku, foi inaugurado há seis anos, tem 69 mil lugares, mas só terá 31 mil adeptos.