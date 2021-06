Conheça as medalhas e a bola oficial do Euro 2020

Vamos conhecer melhor dois objetos que não podem faltar no campeonato da Europa de futebol. As medalhas, que serão entregues aos vencedores e, a bola que neste Europeu se chama "Uniforia".

1960 foi o ano do primeiro europeu e, desde então, cada torneio tem sido jogado com uma bola diferente. A bola tem evoluído ao longo dos anos, mas há algo que nunca mudou. Quem conseguir colocar mais vezes a bola no fundo da baliza, numa final, acaba campeão e com direito a melhadas. As do Euro 2020 chegam da Suiça.

