Dez curiosidades pouco conhecidas sobre os regulamentos do Euro 2020

Do troféu aos desempates, passando pelos jogos interrompidos, o nome de competição, as substituições e os números das camisolas. Os regulamentos da UEFA para o Euro 2020 abrangem ainda restrições de horas, o passaporte, os lugares no banco de suplentes e obrigações com os jornalistas. Os regulamentos oficiais estão reunidos em mais de 60 páginas. Apresentamos-lhe 10 curiosidades reunidas pela UEFA.

1. O prémio

A Taça Henri Delaunay, o troféu oficial que é entregue à equipa vencedora da competição, vai continuar na posse da UEFA após a cerimónia. O vencedor leva para casa uma réplica em tamanho real (que não pode deixar a federação do país sem autorização escrita prévia da UEFA).

A seleção vencedora recebe também 40 medalhas de ouro, enquanto a equipa que perdeu na final tem direito a 40 medalhas de prata, para distribuir entre jogadores e restante equipa técnica.

As seleções que participem na fase final vão receber uma placa personalizada. O vencedor, o finalista vencido e os outros dois semifinalistas terão direito a uma placa evocativa.

2. Como é feito o desempate

Se duas equipas que jogaram na última jornada da fase de grupos com os mesmos pontos empatarem, a posição no grupo será determinada através de um desempate por penáltis.

O desempate por grandes penalidades já aconteceu no Campeonato da Europa Feminino de sub-19 na EUFA, em 2003, entre a Suécia e a Itália.

Se duas ou mais equipas que não se defrontem no último jogo do grupo terminarem empatadas em pontos, existem vários critérios. Primeiro, o confronto direto é considerado antes da comparação geral do grupo começar com a diferença de golos.

3. Os jogos que não começaram ou foram interrompidos

Se não for possível completar um jogo ou iniciá-lo, deve acontecer no dia seguinte e, se possível, no mesmo local. Em caso de ter tido início, será depois retomado com o mesmo resultado e com a bola no mesmo sítio. As seleções podem mudar jogadores para o jogo, desde que façam parte do plantel. As exceções são:

Não podem entrar jogadores castigados no jogo original ou que tenham sido expulsos ou substituídos; Em caso de expulsão de um ou mais jogadores, a equipa retoma o jogo com essa inferioridade numérica. Se houver menos de sete jogadores, o jogo não pode realizar-se; Equipas só podem fazer as substituições a que tinham direito quando o jogo foi interrompido; Cartões amarelos continuam válidos.

4. Os convocados e as substituições

Foi aumentado o número de convocados para 26 jogadores para o caso de possíveis testes positivos à covid-19. No entanto, na ficha de jogo só são permitidos 23 jogadores.

Podem ser feitas alterações antes do primeiro jogo de cada equipa, desde que haja razão para tal, como o caso de lesão grave ou doença, incluindo a covid-19 ou um contacto próximo com um infetado.

Pode haver substituição de guarda-redes devido a incapacidade física.

As equipas podem fazer cinco substituições, no máximo. A sexta é permitida apenas para caso de prolongamento.

5. Os horários

As equipas devem estar do estádio, pelo menos, 75 minutos antes do início do jogo. Esse período é também o prazo limite para a apresentação da ficha de jogo.

O hino nacional de cada seleção está limitado a 90 segundos.

6. A importância do passaporte

Os jogadores deve ter o passaporte porque é esse documento que atesta a identidade e elegibilidade. Segundo o regulamento 46.02:

"Cada jogador que participa na competição deve estar na posse de um passaporte ou cartão de identidade válido do país que vai representar, contendo fotografia e todos os seus dados de nascimento (dia, mês e ano). Caso contrário, será impedido de participar na competição".

7. Os números das camisolas

As camisolas são numeradas de 1 a 26. O número 1 deve ser do guarda-redes, mas as restantes 25 não têm regras.

As equipas devem ter um conjunto extra de camisolas, sem número ou nome, nas mesmas duas cores habituais usadas pelos guarda-redes, para o caso de um jogador de outra posição ter de ir para a baliza.

8. Lugares no banco

Cada equipa pode ter, no máximo, 18 pessoas no banco de suplentes: 12 jogadores e seis outros elementos, incluindo um médico. Também têm direito a mais cinco lugares para pessoal técnico.

Haverá distanciamento entre cada lugar.

A zona destinada às equipas vai ser alargada às primeiras filas da bancada atrás do banco de suplentes e nas imediações do banco, separadas do público.

9. Declarações no final do jogo

Depois do apito final, um jogador de cada equipa e os treinadores devem prestar declarações ao canal anfitrião ou à estação televisiva do país que tenha os direitos de transmissão, no relvado ou próximo dele, uma área conhecia como entrevista rápida.

15 minutos depois do final do jogo, os treinadores e pelo menos quatro jogadores com influência decisiva no resultado, incluindo o que foi distinguido como melhor jogador em campo, devem falar com os jornalistas com direitos de transmissão.

Os selecionadores devem participar na conferência de imprensa oficial, que deve acontecer, no máximo, 20 minutos depois do apito final.

10. Que competição é esta?

O título oficial é: "fase final do Campeonato da Europa da UEFA 2018–20". É também conhecida como "UEFA EURO 2020".

Trata-se da 16.ª edição. A seguinte está marcada para a Alemanha, em 2024.

