Estádios errados, traficantes de droga e boleias de jornalistas a jogadores: as mil e uma histórias do futebol. 'Vamos a Jogo' no Euro 2020?

Para a estreia deste podcast convidaram Paulo Cepa, repórter de imagem da SIC e parceiro há vários anos na cobertura das maiores competições de futebol.

Ouça o 'Vamos a Jogo', o podcast do Expresso e da SIC Notícias sobre os bastidores do Euro 2020. Todos os dias, a qualquer hora, novos episódios em áudio sobre o que não se passa nas quatro linhas do campo nem passa na televisão...

