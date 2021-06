As cidades que vão receber o Euro 2020

De 11 de junho a 11 de julho, 11 cidades vão receber o Campeonato da Europa de Futebol.

Em Amesterdão, nos Países Baixos, vai-se jogar no Johan Cruijff Arena, o primeiro estádio na Europa a ter um teto retrátil. Foi rebatizado em 2018, em homenagem ao antigo jogador e treinador do Ajax, que nasceu na capital e morreu em 2016.

O Estádio Olímpico de Baku é a casa da seleção nacional do Azerbaijão e, este ano, vai ser palco de vários jogos do Euro 2020. Em 2019, recebeu a final da Liga Europa.

Também a Arena Nacional de Bucareste, na Roménia, recebeu uma final da Liga Europa, mas em 2012. Situada no mesmo local do antigo Estádio Nacional, a arena prepara-se para um dos maiores eventos desportivos do mundo.

Em Budapeste, na Hungria, os jogos do Euro vão decorrer no Estádio Ferenc Puskás. Casa da seleção húngara, o estádio foi nomeado em homenagem à maior figura da história do país.

A capital da Dinamarca, Copenhaga, é uma das 11 cidades eleitas e será no Estádio Parken que Portugal vai defrontar a França, na fase de grupos. Para além dos três jogos desta fase, o maior recinto de futebol da Dinamarca vai ainda receber um jogo dos oitavos-de-final.

O maior estádio do mundo entre 1908 e 1950 era o Hampden Park, que recebeu quase 150 mil adeptos num encontro entre a Escócia e Inglaterra, em 1931. Agora, o estádio de Glasgow vai receber o Euro 2020.

A Allianz Arena ficou pronta em 2005, a tempo de receber o Mundial de 2006. Com capacidade para receber 70 mil pessoas, o estádio de Munique, na Alemanha, pode ser visto dos Alpes austríacos em noites claras.

O Estádio de São Petersburgo, na Rússia, foi projetado pelo arquiteto japonês Kisho Kurokawa. Segundo a UEFA, a visão do arquiteto para a construção era a de uma nave espacial pousada nas margens do Golfo da Finlândia. Será nesta "nave espacial" que vão ser jogadas sete partidas do Euro.

Sevilha foi uma das últimas cidades a entrar para a lista, devido às restrições impostas por causa da pandemia de covid-19. Os jogos do Euro vão realizar-se no Estádio La Cartuja.

A partida inaugural do Campeonato de Futebol da Europa será jogada no Estádio Olímpico de Roma, que ao longo dos anos foi sujeito a várias renovações. Foi palco de diversas finais desportivas, como da Liga dos Campões ou do Mundial de 1990. Foi lá que se realizaram também os Jogos Olímpicos de 1960.

E Londres foi a cidade escolhida para acolher os jogos das meias-finais e a final. Serão realizados no Estádio de Wembley, o maior do Reino Unido e a sede da Federação Inglesa de Futebol.

Em todos estes estádios, serão permitidos adeptos. O vídeo mostra a capacidade de cada um e o número de espectadores possíveis. Há estádios que terão apenas 30% da capacidade, mas um deles terá as cadeiras todas cheias.