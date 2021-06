"Vamos com Tudo" é o tema oficial da seleção portuguesa para o Euro2020. O autor da música é David Carreira, que convida as artistas brasileiras Giulia B e Ludmilla e o angolano Preto Show. O tema pretende ser uma "música feita para todos os países lusófonos".

Quer unir todas as comunidades lusófonas num único objetivo: apoiar Portugal neste campeonato da europa.

David Carreira é o autor do tema oficial da seleção portuguesa. Esta quarta-feira de manhã, no programa Casa Feliz, apresentou em estreia a nova música.

O cantor juntou mais três artistas: as brasileiras Giulia B e Ludmilla e o angolano Preto Show. Os três artistas aceitaram de imediato o desafio. Dentro de uma casa juntaram as bandeiras de Portugal, Brasil e Angola para gritar numa só voz: força Portugal.

O videoclipe foi gravado em Portugal, com David Carreira e Preto Show como protagonistas. No Brasil, os palcos passaram por São Paulo com Giulia B e pelo Rio de Janeiro com Ludmilla.

A coreografia pode pôr em prática na terça feira na estreia de Portugal, frente à Hungria. Um jogo para acompanhar na SIC.

Veja também: