Dos bubos aos dragões: como são conhecidas as seleções do Euro 2020 

Grupo A

Turquia: Ay-Yıldızlılar (O Crescente e a Estrela)

A seleção turca é conhecida por "Ay-Yıldızlılar", os símbolos que integram a bandeira do país e que são os mesmos da beira do antigo império Otomano.

Itália: Gli Azzurri (Azuis)

Apesar de a bandeira de Itália ter três cores, o azul foi o escolhido para representar a seleção italiana, conhecida por "Os Azuis". Esta é a cor da Casa Real de Saboia, a responsável pela unificação de Itália, em 1861.

Paíse de Gales: Y Dreigiau (Dragões)

A equipa galesa é conhecida por Dragões, a mítica figura que faz parte da história do País de Gales. O país tem, inclusive, um dragão na bandeira nacional.



Thanassis Stavrakis

Suíça – Nati (Equipa Nacional)

Num país com quatro línguas oficiais - francês, alemão, italiano e romanche, a seleção suíça é apelidada de "nati", o diminutivo de equipa nacional.

Grupo B

Dinamarca: Dinamite Dinamarquesa

"Somos vermelhos, somos brancos, somos dinamite dinamarquesa", disse um jornalista dinamarquês sobre a equipa de 1984. Desde então, a seleção da Dinarmarca ficou conhecida por este nome.

Finlândia: Huuhkajat (Bubo)

O nome da seleção finlandesa é recente. Remonta a 2007, quando um bubo (ou bufo-real, uma ave da família das corujas e mochos) interrompeu um jogo de qualificação para o Euro 2008, frente à Bélgica, pousando na trave e ficando ali durante vários minutos. O momento serviu de inspiração para o nome da seleção finlandesa.

AFP

Bélgica: Les Diables Rouges (Os Diabos Vermelhos)

O nome surgiu em 1906, depois de um jornalista holandês dizer que os belgas "jogavam de forma diabólica", após a vitória frente aos Países Baixos, em Roterdão. O vermelho é a alusão à cor da camisola. Desde então, a seleção belga é conhecida por "Os Diabos Vermelhos".

Rússia: Sbornaya (Equipa Nacional)

Ainda como União Soviética, a seleção russa já era chamada de forma prática: Sbornaya, ou seja, equipa nacional. Não mudou desde então.

Grupo C

Países Baixos: Oranje (Laranja) e Clockwork Orange (Laranja Mecânica)

O laranja (que também é a cor das camisolas) está associado à família real holandesa. Já o nome "Laranja Mecânica" é uma referência à icónica seleção dos anos 70, que foi orientada por Johan Cruyff.

Peter Dejong

Ucrânia: Synio-Zhovti (Azuis e Amarelos)

A seleção ucraniana é conhecida por ser "Os Azuis e Amarelos", as cores da bandeira nacional, em que o azul representa o céu e o amarelo diz respeito aos campos de cultivo.

Áustria: Das Nationalteam (Equipa Nacional)

Assim como outras seleções, também a Áustria escolheu um nome prático e simples para a equipa: Das Nationalteam (Equipa Nacional), ou em português, equipa nacional.

Macedónia do Norte: Рисови (Linces)

A alcunha da seleção da Macedónia do Norte é inspirada no lince balcânico, uma espécie endémica da região. A figura do animal está, inclusive, na moeda de cinco dinares do país.



BORIS GRDANOSKI

Grupo D

Inglaterra: Three Lions (Três Leões)

O nome da seleção inglesa vem do Rei Ricardo I, também conhecido como Ricardo Coração de Leão, que usou a imagem como motivação para os soldados, no século XII. O brasão de armas de cada monarca inglês passou a integrar, desde então, os três leões, como agora é conhecida a equipa de futebol do país.

Croácia: Kockasti (Axadrezados)

Os jogadores croatas são conhecidos como os Axadrezados, como também é o equipamento da seleção. Este padrão é uma réplica do brasão de armas da Croácia.



Frank Augstein

República Checa: Národní tým (Equipa Nacional)

A seleção da República Checa é mais uma das muitas que escolhe ser chamada pelo que é: "Národní tým", ou na tradução, equipa nacional.

Escócia – Exército Tartã

A equipa escocesa é conhecida por "Exército Tartã". Em causa está o padrão tradicional da Escócia, em que as diferentes cores representam os vários clãs da nação.

Mike Segar

Grupo E

Spain: La Roja (Vermelha), La Furia Española (Fúria Espanhola)

Antes, a seleção era conhecida apenas por "Fúria Espanhola", devido à equipa olímpica de 1920. No entanto, recentemente, passou a ser conhecida também por "la roja", ou vermelha, devido à cor da camisola.

Suécia: Blågult (Azuis e Amarelos)

Assim como a seleção da Ucrânia, também a da Suécia é conhecida por "Os Azuis e Amarelos". O nome é inspirado nas cores nacionais, que remontam ao reinado de Magnus III, e que estão presentes também na bandeira nacional.

Polónia: Orły (Águias)

A alcunha de "Águias" da seleção polaca é baseada no brasão de armas do país, onde está presente uma águia de cauda branca sob um fundo vermelho.



Peter Andrews

Eslováquia: Sokoli (Falcões)

O nome foi escolhido em 2015 pela federação nacional de futebol, que procurava um símbolo que representasse as tradições da Eslováquia. A "velocidade e argúcia" do falcão foi a escolhida.

Grupo F

Portugal: Seleção e equipa das "quinas"

Em Portugal, usa-se seleção ou equipa das "quinas" para falar sobre a equipa nacional. Seleção é o nome simples que outras também usam. As quinas dizem respeito aos cinco escudos azuis do brasão de armas da bandeira portuguesa.

Thanassis Stavrakis

França: Les Bleus (Azuis)

Assim como Itália, também a seleção francesa é conhecida por "Os Azuis". O nome vem da cor camisola, mas também porque é a cor nacional desde o século XII.

Alemanha: Die Mannschaft (A Equipa)

A partir de 2014/2015, a seleção alemã passou a usar "Die Mannschaft" para ser reconhecida. O termo representa "criatividade, respeito e fair play".

Hannibal Hanschke

Hungria: Magyarok (Magiares)

A seleção húngara é conhecida como magiares, um grupo étnico nativo do país.

Fonte: UEFA