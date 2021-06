A seleção nacional chega à capital da Hungria no dia 10 de junho e vai ficar hospedado na Ilha Margarida, no meio do rio Danúbio.

Portugal vai treinar no estádio do Budapesti Vasas e estreia-se no Euro 2020 no dia 15 de junho frente à Hungria.

A seleção nacional faz parte do Grupo F, onde também estão a França e a Alemanha.

