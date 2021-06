Os grupos do Euro 2020

Em entrevista à agência Lusa, o Fernando Santos destacou o estatuto das equipas que integram o Grupo F, desde logo a seleção nacional, vencedora do troféu em 2016, França e Alemanha, as duas últimas campeãs mundiais, e ainda a Hungria, que terá dois jogos no seu reduto.

"Os últimos dois campeões do mundo estão lá, um deles finalista do [último] Campeonato da Europa [França], e o detentor do Campeonato da Europa, além da equipa da casa. No plano teórico, são três equipas que costumam estar no 'top 10' do ranking da FIFA. Mas, em 2016, o grupo também não foi fácil. É tudo teórico", antecipou o selecionador nacional.

