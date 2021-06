Quais as seleções que ganharam o Euro? 

Euro 1960

Vencedor: União Soviética. Venceu à Jugoslávia por 2-1 no prolongamento.

Anfitriã: França

Golos: 102

Jogos: 26

Melhores marcadores:

Just Fontain (França) - 5 golos

Jean Vincent (França) - 5 golos

Titus Buberník (Checoslováquia) - 4 golos

Euro 1964

Vencedor: Espanha. Venceu a União Soviética por 2-1.

Anfitriã: Espanha

Golos: 86

Jogos: 29

Melhores marcadores:

Ole Madsen (Dinamarca) - 7

Ferenc Bene (Hungria) - 5

Amancio Amaro (Espanha) - 4

Euro 1968

Vencedor: Itália. No primeiro jogo, empatou com a Jugoslávia por 1-1 no prolongamento. Na repetição do jogo, venceu por 2-0.

Anfitriã: Itália

Golos: 31

Jogos: 13

Melhores marcadores:

Tarcisio Burgnich (Itália) - 5

Dobrivoje Trivić (Sérvia) - 5

Dragan Džajić (Sérvia) - 5



Euro 1972

Vencedor: Alemanha Ocidental. Derrotou a União Soviética por 3-0.





Anfitriã: Bélgica

Golos: 29

Jogos: 13

Melhores marcadores:

Gerd Müller (Alemanha) - 5

Alexandru Neagu (Roménia) - 2

Lajos Kocsis (Hungria) - 2

Euro 1976

Vencedor: Checoslováquia. Empatou com a Alemanha Ocidental no prolongamento (2-2) e, nos penáltis, venceu por 5-3.

Anfitriã: Jugoslávia

Golos: 41

Jogos: 12

Melhores marcadores:

Dieter Müller (Alemanha) - 4

Jozef Móder (Checoslováquia) - 3

Rob Rensenbrink (Holanda) - 3

Euro 1980

Vencedor: Alemanha Ocidental. Venceu a Bélgica por 2-1.

Anfitriã: Itália

Golos: 27

Jogos: 14

Melhores marcadores:

Klaus Allofs (Alemanha) - 3

Horst Hrubesch (Alemanha) - 2

Kees Kist (Holanda) - 2

Euro 1984

Vencedor: França. Venceu por 2-0 a Espanha.





Anfitriã: França

Golos: 41

Jogos: 15

Melhores marcadores:

Michel Platini (França) - 9

Frank Arnesen (Dinamarca) - 3

Preben Elkjær (Dinamarca) - 2

Euro 1988

Vencedor: Países Baixos. A seleção holandesa venceu por 2-0 a União Soviética.



Anfitriã: Alemanha Ocidental

Golos: 34

Jogos: 15

Melhores marcadores:

Marco van Basten (Holanda) - 5

Oleh Protasov (União Soviética) - 2

Rudi Völler (Alemanha) - 2

Euro 1992

Vencedor: Dinamarca. Venceu por 2-0 a Alemanha.



Anfitriã: Suécia

Golos: 32

Jogos: 15

Melhores marcadores:

Tomas Brolin (Suécia) - 3

Henrik Larsen (Dinamarca) - 3

Karlheinz Riedle (Alemanha) - 3

Euro 1996

Vencedor: Alemanha. Venceu por 2-1 a República Checa com golo de ouro.





Anfitriã: Inglaterra

Golos: 64

Jogos: 31

Melhores marcadores:

Alan Shearer (Inglaterra) - 5

Hristo Stoichkov (Bulgária) - 3

Davor Šuker (Croácia) - 3

Euro 2000

Vencedor: França. Venceu a Itália por 2-1 com um golo de ouro.



Anfitriãs: Holanda e Bélgica

Golos: 85

Jogos: 31

Melhores marcadores:

Savo Milošević (Sérvia) - 5

Patrick Kluivert (Holanda) - 5

Nuno Gomes (Portugal) - 3

Euro 2004

Vencedor: Grécia. Venceu Portugal por 1-0.



Anfitrião: Portugal

Golos: 77

Jogos: 31

Melhores marcadores:

Milan Baroš (República Checa) - 5

Ruud van Nistelrooy (Holanda) - 4

Wayne Rooney (Inglaterra) - 4



Euro 2008

Vencedor: Espanha. Venceu a Alemanha por 1-0.



Anfitriões: Áustria e Suíça

Golos: 77

Jogos: 31

Melhores marcadores:

David Villa (Espanha) - 4

Hakan Yakin (Suíça) - 3

Roman Pavlyuchenko (Rússia) - 3

Euro 2012

Vencedor: Espanha. Venceu Itália por 4-0.



Anfitriões: Polónia e Ucrânia

Golos: 76

Jogos: 31

Melhores marcadores:

Fernando Torres (Espanha) - 3

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 3

Mario Mandžukić (Croácia) - 3

Euro 2016

Vencedor: Portugal. Venceu a França por 1-0 no prolongamento.



Anfitriã: França

Golos: 108

Jogos: 51

Melhores marcadores:

Antoine Griezmann (França) - 6

Olivier Giroud (França) - 3

Álvaro Morata (Espanha) - 3

