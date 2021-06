Euro 2020. Os 23 convocados de uma seleção centenária

Às 24 seleções apuradas para a fase final do Euro 2020 poderia acrescentar-se uma 25.ª, que primaria pela veterania dos seus jogadores.

No total, serão 23 os internacionais com 100 ou mais jogos ao serviço dos respetivos países, numa lista liderada (como tantas outras), de forma folgada, por Cristiano Ronaldo.

Portugal tem três centenários e é a segunda seleção mais representada, só atrás da Bélgica, com quatro.

França, Itália, Dinamarca e Alemanha partilham o último lugar do pódio, com dois jogadores cada. Seguem-se as seleções da Croácia, Suécia, Eslováquia, Espanha, Polónia, Macedónia do Norte, Rússia e País de Gales, cada uma delas com um futebolista que já alcançou a barreira das 100 internacionalizações.

Percorra a galeria acima para conhecer estes 23 "dinossauros" do futebol europeu.

