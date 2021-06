Seleção nacional já está em Budapeste para defender título europeu

A seleção portuguesa já está em Budapeste, na Hungria. É a primeira vez que Portugal chega a um campeonato europeu como detentor do título. A estreia da “equipa das quinas” no Euro 2020 está marcada para terça-feira, frente à Hungria, jogo que a SIC vai transmitir.

No aeroporto de Lisboa foram poucos os adeptos que se despediram da equipa. Antes da viagem houve treino na Cidade do Futebol, em Oeiras. Fernando Santos deixou nove titulares do jogo com Israel a trabalhar no ginásio, com exceção de Diogo Jota e Rui Silva.

O treino começou às 10:30 e, tal como planeado, o autocarro da equipa saiu da Cidade do Futebol às 14:00. Antes da comitiva nacional, chegou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. O dirigente não quis falar aos jornalistas e seguiu para o aeroporto.

A equipa chegou depois e ao contrário do que aconteceu em campeonatos anteriores, o ruído e entusiasmo dos adeptos não se fez sentir. A distância de segurança não deu espaços para fotografias nem autógrafos aos poucos adeptos presentes.

A caminho do campeonato da Europa

Portugal levantou voo para o Euro 2020 às 15:00 (hora de Lisboa).

De Lisboa a Budapeste foram duas horas e meia. Os jogadores portugueses aterraram e mal puseram os pés em território húngaro sentiram as restrições impostas por causa da covid-19. Ainda no aeroporto foi medida a temperatura dos representantes de Portugal.

Só depois de concluído esse processo, os 26 jogadores e equipa técnica seguiram para o autocarro que os transportou até ao hotel na Ilha Margarida, casa de Portugal nos próximos tempos.

O primeiro jogo da seleção é com a Hungria, na terça-feira às 17:00, com transmissão em direto na SIC.

