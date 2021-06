Jogo de Portugal com a Hungria. A antevisão por um ex-atleta português na Hungria

O primeiro atleta português federado na Hungria vai ver o jogo de Portugal com a Hungria em Castelo Branco onde vive, com o coração dividido a meio. 15 anos depois de ter jogado futebol na cidade e no primeiro clube de Miklos Fehér diz que Portugal, sendo favorito, vai defrontar uma seleção mais preparada e ambiciosa.

David Facucho foi jogador nas 2.º e 3.ª divisões húngaras. O atleta foi o primeiro jogador português federado na Hungria.

David jogou no primeiro clube e na cidade natal de Miklos Fehér. O ex-futebolista diz que os húngaros têm vindo a reforçar capacidades, torce por Portugal e espera a final com a Hungria.