UEFA Euro2020. Adeptos portugueses levaram cânticos de vitória às ruas de Budapeste

Em Budapeste, os portugueses fizeram a habitual festa nas horas que antecederam o jogo entre Portugal e a Hungria. Depois da conquista do campeonato da Europa em 2016, os adeptos sonham com o bi-campeonato e dizem que já tinham saudades de poder assistir ao futebol dentro do estádio.

Os cânticos de apoio à seleção portuguesa encheram o ambiente, seja em Budapeste ou em Anadia. Assim como as cores da bandeira que muitos vestem para mostrar apoio à equipa. Trazem de Portugal a cultura e esperam levar boas memórias, como a vitória do campeonato.

Mesmo estando em minoria – apenas seis mil dos 60 mil adeptos eram portugueses – a confiança e a alegria por voltar aos estádios é notória. Os jogos na Hungria podem ter lotação esgotada.

