Adepto invade relvado com bandeira LGBT durante o hino da Hungria

Um adepto invadiu o relvado do Alemanha – Hungria, jogo do Grupo F do UEFA Euro 2020, com a bandeira LGBT, durante o hino da Hungria. Em protesto, o adepto agitou a bandeira diante dos jogadores da Hungria até ser derrubado por dois seguranças.

A UEFA já tinha rejeitado a ideia de iluminar o Estádio de Munique com as cores da bandeira LGBT, por considerar a proposta uma questão política, uma vez que o objetivo era apoiar a comunidade LGBT húngara, depois da aprovação de uma lei discriminatória naquele país.

O novo diploma húngaro introduz uma proibição da 'representação e da promoção de uma identidade de género diferente do sexo à nascença, da mudança de sexo e da homossexualidade' junto de pessoas com menos de 18 anos.