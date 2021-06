UEFA Euro 2020. Recorde de penáltis assinalados e falhados com Ronaldo em destaque

O UEFA Euro 2020 vai entrar na fase a eliminar já com dois recordes batidos ao nível das grandes penalidades, o número de castigos máximos assinalados e os penáltis falhados, com Ronaldo outra vez em destaque.

Com apenas os 36 jogos da fase de grupos disputados, este Campeonato do Europa já é o que tem mais penáltis assinalados pelas equipas de arbitragens - 14 até agora -, numa edição em que é utilizado pela primeira vez o videoárbitro.

O anterior recorde pertencia em parceria ao Euro2000 e Euro2016, ambos com 12 castigos máximos assinalados durante toda a competição, mas com uma diferença: no Euro2000 foram disputados 31 jogos, enquanto no Euro2016 disputaram-se 51.

Outro dos recordes batidos é o de penáltis falhados, pois dos 14 assinalados, seis foram desperdiçados e oito marcados. Os anteriores europeus com mais castigos máximos desperdiçados foram também o Euro2000 e Euro2016, com quatro falhados e oito marcados.

Os penáltis do Europeu 2020

O primeiro penálti do UEFA Euro 2020 foi no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, que ficou marcado pelo desfalecimento do dinamarquês Christian Eriksen, que levou o jogo a estar interrompido cerca de duas horas. Depois do reatamento, e quando perdia por 1-0, Hojbjerg desperdiçou um castigo máximo que daria o empate à Dinamarca.

Os mais perdulários da marca dos 11 metros no Europeu são os espanhóis, que desperdiçaram os dois penáltis que os favoreceram no torneio, primeiro frente à Polónia, por Gerard Moreno, e depois frente à Eslováquia, por Álvaro Morata.

Já Portugal, é a única seleção que beneficiou de três penáltis, um contra a Hungria e dois contra a França, todos eles convertidos por Cristiano Ronaldo, que é o melhor marcador da competição com cinco golos.

O internacional português é mesmo o único jogador que apontou três castigos máximos numa única edição de um europeu, número que o torna também no futebolista que mais golos de penálti marcou no torneio continental.

O avançado é mesmo o único português que foi chamado à marca de 11 metros em Europeus, por quatro vezes no total. A anterior foi no Euro2016, frente à Áustria, num castigo máximo que Ronaldo acabou por desperdiçar.

Ronaldo alcançou outro registo, o de jogador que foi chamado a marcar dois penáltis no mesmo jogo de um Campeonato da Europa, este em igualdade com o espanhol Dani, no Euro1980. Ronaldo marcou os dois contra a França, Dani marcou um e falhou o outro com a Inglaterra.

O jogo entre Portugal e a França, da terceira jornada do Grupo F, foi também o primeiro jogo de um Campeonato da Europa com três penáltis assinalados.

Com os dois penáltis contra, a seleção gaulesa ultrapassou a Alemanha e é agora a que mais castigos máximos viu assinalados contra si no torneio continental, com 12, enquanto os germânicos têm 11.

Já nos penáltis a favor, a Espanha lidera a lista, com 12, seguida dos Países Baixos, com oito.

Até ao momento, foram assinalados 84 penáltis em 322 jogos em fases finais de europeus, com 60 convertidos e 24 falhados, não estando contabilizados nestes dados os desempates por grandes penalidades.