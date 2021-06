UEFA Euro 2020. Ronaldo iguala recorde mundial de Ali Daei com golo 109 por Portugal

Cristiano Ronaldo igualou hoje o recorde de mundial de golos por seleções, ao bisar face à França e igualar os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do UEFA Euro 2020, em Budapeste.

Após os dois tentos à Hungria (3-0), a abrir, e o golo à Alemanha (2-4), na segunda jornada, o capitão luso, de 36 anos, voltou a bisar na Puskás Arena, em Budapeste, com tentos aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, na sua 178.ª internacionalização AA.

Com estes dois tentos, Ronaldo já leva mais cinco golos (14 contra nove) do que o francês Michel Platini na lista dos marcadores em fases finais do Europeu.

Na época 2020/21, Ronaldo passou a somar 46 golos, em 58 jogos - 36 pela Juventus, em 44 jogos, e 10 pela seleção lusa, em 14, para um total de 790 tentos, nos 1.092 embates oficiais que cumpriu desde que se tornou profissional em 2002/03.