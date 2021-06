Portugal segue em frente no Campeonato da Europa

A Seleção Nacional qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.

Veja abaixo em direto a emissão especial pós-jogo da SIC Notícias:

Direto

Veja abaixo o resumo do encontro:

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos portugueses, aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei, enquanto Karim Benzema faturou duas vezes para os gauleses, aos 45+2, de penálti, e 47.

1 / 22 Laszlo Balogh 2 / 22 Laszlo Balogh 3 / 22 Laszlo Balogh 4 / 22 Franck Fife 5 / 22 Franck Fife 6 / 22 Darko Bandic 7 / 22 Franck Fife 8 / 22 Darko Bandic 9 / 22 Darko Bandic 10 / 22 Darko Bandic 11 / 22 Darko Bandic 12 / 22 Franck Fife 13 / 22 Laszlo Balogh 14 / 22 Franck Fife 15 / 22 Bernadett Szabo 16 / 22 Franck Fife 17 / 22 Darko Bandic 18 / 22 Bernadett Szabo 19 / 22 Bernadett Szabo 20 / 22 Franck Fife 21 / 22 Bernadett Szabo 22 / 22 Darko Bandic

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do grupo e marca encontro com a Bélgica nos oitavos (domingo, em Sevilha, às 20:00), com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.

Fernando Santos destaca espírito coletivo

Com menos 48 horas de descanso em relação à Bélgica, Fernando Santos admite que a prioridade é recuperar os jogadores para o encontro de domingo.

O selecionador nacional salienta o espírito coletivo que a equipa revelou em campo frente aos franceses.