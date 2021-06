UEFA Euro 2020. Portugueses colados à televisão, incluindo o Presidente da República

Os portugueses estiveram colados à televisão para ver o jogo desta quarta-feira que colocou frente a frente Portugal e França. Nem o Presidente da República falhou, Marcelo Rebelo de Sousa viu o jogo em Coimbra.

Aos 31 minutos de jogo, Ronaldo dava força à esperança dos portugueses e nem o Presidente, que esteve a ver o jogo em Coimbra, conteve a emoção.

E nem com França a igualar o marcador antes do intervalo, ainda se acreditava na vitória. A segunda parte deixou os portugueses com os cabelos em pé e em Aveiro respirou-se de alívio quando o árbitro apitou o final da partida.

Portugal empatou com a França por 2-2, o suficiente para ficar apurado para os oitavos de final do UEFA Euro 2020.