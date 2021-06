UEFA Euro 2020. Último treino da seleção nacional em Budapeste

Os 26 jogadores treinaram pela última vez em Budapeste e no sábado, dia 26, a comitiva viaja até Sevilha. Fernando Santos tem a seleção na máxima força para o jogo com a Bélgica.

No último dia, tal como no primeiro, Fernando Santos tem os 26 jogadores disponíveis para jogar com a Belgica, um grupo que foi capaz de superar a primeira fase do campeonato da Europa. A equipa belga lidera o ranking mundial de seleções.

Renato Sanches foi o motor do meio campo nacional com a França e é praticamente certa nova titularidade com os belgas.

A seleção nacional viaja para Sevilha neste sábado e para lisboa depois do jogo com a Bélgica. A cidade do futebol substitui Budapeste, caso prossiga em competição.

Portugal parte para a Andaluzia com apenas dois dias de trabalho. A recuperação dos jogadores, foi sempre a prioridade de Fernando Santos.

