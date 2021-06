UEFA Euro 2020. Inglaterra nos quartos-de-final após eliminar Alemanha

Inglaterra eliminou esta terça-feira a Alemanha do UEFA Euro 2020, ao vencer por 2-0 o jogo dos oitavos-de-final, disputado em Wembley, Londres.

Raheem Sterling, aos 75 minutos, e Harry Kane, aos 86, apontaram os tentos da formação inglesa, que 'vingou' o desaire nas meias-finais de 1996, no mesmo palco, então num desempate por penáltis em que só o atual selecionador Gareth Southgate falhou.

Nos quartos de final, a Inglaterra vai medir forças com o vencedor do embate desta terça-feira entre Suécia e Ucrânia, num encontro marcado para sábado, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Olímpico de Roma, em Itália.