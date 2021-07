UEFA Euro 2020. O resumo do Bélgica - Itália

A seleção italiana qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do UEFA Euro 2020, marcando encontro com a Espanha, ao vencer a Bélgica, por 2-1, no segundo jogo dos quartos, em Munique, na Alemanha.

Os golos dos transalpinos foram apontados por Nicolò Barella, aos 31 minutos, Lorenzo Insigne, aos 44, enquanto Romelu Lukaku apontou o tento dos belgas, aos 45+2, de grande penalidade.

Nas meias-finais, no Estádio da Wembley, em Londres, na terça-feira, a Itália vai defrontar a Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, que esta sexta-feira bateu a Suíça por 3-1 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos.